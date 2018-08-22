ABD net: Pastörü bırakın kriz anında çözülür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin pastör Andrew Brunson’ı serbest bırakarak ABD ile yaşadığı siyasi krizi anında sonlandırabileceğini dile getirirken şimdilik Türkiye’nin NATO’dan çıkması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir’de ev hapsinde bulunan Brunson’ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye ile diğer sorunların çözümü yolunda ilerleme sağlayamayacağını belirterek ABD tarafını pazarlık masasından çektiğini açıklamıştı.

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Türkiye ile görüşmeleri yürütmüş en yetkili isimlerden biri olan John Bolton İsrail ziyareti sırasında konuyla Reuters’in soruları yanıtlarken Trump’ın “Türk hükümeti Brunson’ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptı” söylemini tekrarlayıp şöyle dedi: “Her gün bu hatayı yapmaya devam ediyorlar. Bir Batılı ülke ve NATO müttefiki olarak doğru şeyi yaparak Brunson’ı şartsız serbest bırakmaları durumunda kriz anında çözülür.”

Bolton krizin Türkiye’nin NATO üyeliğini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine de “Şimdilik böyle bir mesele yok. Türk hükümetinin gayrimeşru bir şekilde tutukladığı Brunson ve diğer Amerikan vatandaşlarının serbest kalması için uğraşıyoruz ve bu meselenin çözülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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‘Katar’ın faydası olmaz’

Katar’ın Türkiye’ye destek için 15 milyar dolar yatırım yapma konusunda verdiği sözün hatırlatılması üzerine Bolton “Verdikleri söz Türkiye’nin ekonomisini etkileme konusunda yetersiz. Kesinlikle bir faydası olmayacak” değerlendirmesini yaptı.