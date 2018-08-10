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Yaramazlara biraz batar!

ABD net: Bizim için ilerleme pastörün evine dönmesi, bu kadar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların çözümüne ilişkin olarak “Bizim için ilerleme kaydedilmesi Pastör Brunson’ın evine, ABD’ye dönmesidir. Söyleceklerim bu kadar” dedi.

Heather Nauert. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İzmir’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırıma başlaması sonrası iki ülke arasındaki siyasi kriz derinleşmişti. Sorunların çözümünü görüşmek için Ankara’dan dokuz kişilik bir heyet Washington’a gitmişti.

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Sözcü Neuert günlük basın toplantısında görüşmelerle ilgili “Türkiye’yle geniş kapsamlı bir ilişkimiz var ve Türk hükümetiyle her temasımızda bir dizi konuyu ele alıyoruz. Dün de Türk hükümeti yetkilileriyle geniş kapsamlı bir görüşme yaptık. Pastör Brunson’ın evine dönmesi gerektiğini açık bir şekilde söyledik. Ancak bu meseleyi kamuoyu önünde müzakere etmeyeceğiz” dedi.

Neuert, “İlerleme kaydedildi mi yoksa Türklerle hala derin bir görüş ayrılığı var mı?” sorusuna ise “Ben böyle bir tanımlama yapmayacağım. Bildiğiniz gibi dün buluştuk. Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar geniş kapsamlı görüşmeler yaptı. Bizim istediğimiz ilerleme Pastör Brunson’ın evine dönmesi. Söyleceklerin bu kadar” diye konuştu.

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