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Yaramazlara biraz batar!

ABD, ‘Müslümanlara uygulanan baskılar’ nedeniyle Çinli şirketleri kara listeye aldı

ABD hükümeti, Çin’in en büyük yapay zeka startup’larını (girişim) kara listeye dahil etti.

Fotoğraf: Reuters

ABD, bu hamlesi ile Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Müslüman azınlıklara karşı uygulamalarını cezalandırırken, bu hafta Washington’da yapılacak olan üst düzey ticaret görüşmeleri öncesi tansiyonu yükseltti.

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ABD’nin kara liste yaptırımının hedefinde 20 Çinli kamu güvenliği bürosu ve aralarında Hikvision, SenseTime Group ve Megvii Technology’nin de olduğu sekiz video güvenlik şirketi bulunuyor.

Kara listeye alınan şirketler ABD hükümetinin onayı olmadan Amerikan şirketlerinden parça satın alamayacak. Bu yaptırım, ABD’nin Çinli Huawei firmasına uyguladığı yaptırım ile benzerlik taşıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: “Çin’in Uygur Türklerine, Kazaklara ve diğer Müslüman azınlıklara karşı uyguladığı baskı, keyfi tutuklama ve yüksek teknolojili izleme pratiklerine bağlı insan hakları ihlallerine karışmış tüm teşekküller kara listeye dahil edilmiştir.”

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