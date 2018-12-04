ABD muafiyet tanımıştı: Türkiye kasımda İran’dan hiç petrol almadı

ABD’nin İran’dan petrol ithalatına geçici muafiyet tanıdığı ülkeler arasında yer alan Türkiye, kasımda bu ülkeden alım yapmadı.

Ekimde günde 129 bin varil

Reuters’ın konuya hakim bir kaynaktan sağladığı verilere göre Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş, ekim ayında İran’dan günde yaklaşık 129 bin varil ham petrol aldıktan sonra, kasım ayında İran’dan hiç petrol almadı.

Reklam

Yaptırımlar yeniden devrede

İran’a yönelik yaptırımlar 2015’teki nükleer anlaşmanın ardından kaldırılmıştı.

ABD, İran’la varılan nükleer anlaşmadan geçen aylarda tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştı. Ayrıca çekilmeyle birlikte, İran’a uygulanan ancak askıya alınan yaptırımlar da devreye alınmıştı.

Reklam

Yaptırımlar 4 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girmişti.

ABD, İran’ın petrol ihracatını kısıtlamak için başlattığı yaptırımlarda Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Tahran’ın en büyük sekiz müşterisine altı ay süreyle muafiyet tanımıştı.

Bakan Pekcan: Almasak da ödeyeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD’nin İran kararına yönelik tepkisini göstermiş, ticaretin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu dile getirerek, “Bizim İran’la zaten bir enerji anlaşmamız var. Almasak da ödeyeceğimiz, vazgeçemeyeceğimiz bir durumdayız” demişti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 10.6 milyar dolar, bu yılın ilk dokuz ayında ise 7.4 milyar dolar olmuştu.