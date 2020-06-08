ABD menşeli yağlar laboratuvarda analiz edilecek

Elazığ’da bir okulun çatısında bulunan ve ABD yardımı olduğu belirtilen yağlar, analizi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, kentte 24 Ocak’ta meydana gelen depremde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen Ağın ilçesindeki Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu’nun çatı katında, 81 teneke eritilmiş yağ bulundu.

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Okulun yıkım işini üstlenen Ağın belediyesi çalışanlarınca bulunan, üretim ve son kullanım tarihi belirsiz, “Eritilmiş sade yağ, ABD halkı tarafından hediye edilmiştir, satılamaz veya değiş tokuş yapılamaz” yazılı yağlar, analiz edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, şu ifadeleri kullandı: “Üzerindeki bilgiden ve yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak söz konusu yağların ABD tarafından 2’nci Dünya Savaşı’ndan sonra gönderilmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmada 1948 yılında Marshall Yardımı’na Türkiye’nin de dahil edildiğini biliyoruz. Okulun 1960’da yapıldığı söyleniyor. Yani bu yağların 1960 veya 1970’li yıllarda gönderildiğini düşünüyoruz. Kimi arkadaşlar, okul müdürlerinin bunları öğrencilere yedirmemek için saklamış olabileceğini söylüyor. Bir sürü yorum var. Ne amaçla saklanmış, bugüne kadar nasıl kalmış onu şimdilik bilemiyoruz.”