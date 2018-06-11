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Yaramazlara biraz batar!

ABD ‘Menbiç planı’nı uygulamaya hazır: Heyetler bu hafta görüşecek

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ‘Menbiç planı’nı uygulamaya hazır olduklarını ve heyetlerin bu hafta Almanya’da planı görüşeceğini açıkladı.

Mattis (Fotoğraf: Reuters)

Türkiye ve ABD Menbiç’ten PYD-YPG unsurlarının çıkmasını da içeren yol haritası üzerinde mutabakat sağlamıştı.

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AA’nın haberine göre, basın toplantısında iki ülke dışişleri bakanlarının geçen hafta Menbiç’te iş birliği yapma konusunu görüştüğünü hatırlatan Mattis, “Ön cephede bu iş birliğine hazırız. Bu da birbirimizin nerede olduğunu bilmekle başlıyor” dedi.

Öncelikli olarak sınırın iki tarafında devriyelere başlanacağını bildiren Mattis, daha sonra Menbiç’te ortak devriyelerin olabileceğini ifade etti.

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Mattis şunları kaydetti: “Bu bağlamda Avrupa’da, hangi gün olduğunu hatırlamıyorum, bu hafta görüşeceğiz. Türk ordusu, bunu (görüşmeyi) Stuttgart’taki Avrupa Komutanlığı’nda (EUCOM) yapacak. Bunun nasıl olacağı ve yol haritasının ne olduğu konusunda yol katediyoruz. Askeri faktörler şu anda değerlendirmede.”

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