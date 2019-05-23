ABD-Meksika sınırında sekiz ayda altı göçmen çocuk öldü

ABD-Meksika sınırında, sekiz ay içinde ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi tarafından gözaltında tutulan altı çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Geçen yıl öldüğü duyurulan 10 yaşındaki El Salvadorlu kız çocuğuyla, sekiz ayda gözaltında ölen göçmen çocukların sayısı altıya yükseldi.

Aralık 2018’de yedi yaşındaki Jakelin Caal da gözaltında ölmüştü. Fotoğraf: Reuters

Adı açıklanmayan kız çocuğunun doğuştan kalp hastası olduğu ve geçen eylül ayında öldüğü belirtildi. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın göreve geldiğinden beri Meksika sınırına duvar örme planını ve göçmenlerle ilgili rahatsızlığını sürekli dile getirdiği ülkede bu siyasete muhalefet eden Demokratlar konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

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ABD’de yanında ebeveyni yanında olmayan çocuklarla ilgilenen Sağlık ve İnsanı Hizmetler Dairesi’nden Mark Weber, El Salvadorlu kız çocuğun 4 Mart 2018’de Teksas eyaletindeki bir göçmen birimine alındığını, eylül sonunda ameliyat olduktan sonra öldüğünü söyledi.

Yetkililerin, bu ölümleri kamuoyuna açıklamadığına değinen Demokrat Kongre üyesi Joaquin Castro, hükümeti ölümlerin üzerini örtmekle suçladı.

Pazartesi günü de Guatemalalı 16 yaşındaki Carlos Vasquez hayatını kaybetmişti. ABD-Meksika sınırında ocak ve nisan ayları arasında 300 bin kişi gözaltına alındı.