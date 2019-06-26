ABD-Meksika sınırında Aylan bebeği anımsatan insanlık dramı

ABD-Meksika sınırında 2015’te, ailesiyle Bodrum’dan Yunanistan’a gitmeye çalıştığı botun alabora olmasıyla boğularak ölen Suriyeli Aylan Kurdi’yi anımsatan bir insanlık dramı yaşandı. El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Angie Valeria, pazar günü Rio Grande Nehri’nde boğularak öldü.

Fotoğraf: CNN

İkilinin cansız bedeni pazartesi günü bulundu. Baba-kızın nehirde yüzü koyun şekilde duran cansız bedenlerinin fotoğrafı göçmen olmanın, ‘umuda yolculuğun’ ne kadar zor ve tehlikeli bir şey olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

Reklam

Meksika basını, iki aydır ailesiyle Meksika’daki bir kampta kalan Martinez’in ABD’ye girebilmek için önce kızını nehrin öteki yakasına geçirdiğini, sonra karısını almak amacıyla diğer yakaya geri döndüğünü, minik kızın babasını kendisinden uzaklaşırken görünce suya atladığını yazdı.

Görenlerin yüreğini burkan kareyi çeken foto muhabirlerinden biri olan Julia Le Duc, Martinez’in hemen kızına yöneldiğini ve onu siyah tişörtünün içine sokarak korumaya çalıştığını ancak o sırada, güçlü bir akıntının kisinin de boğulmasına neden olduğunu anlattı.

Martinez’in karısı Tania Martinez, kocası ve kızının boğulmasına tanık olduğunu ve dünyasının başına yıkıldığını söyledi. ABD’den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini belirten Tania Martinez, Meksika’nın kendilerine insani vize verdiğini ancak sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve kocasının umutsuzluğa kapılıp yüzerek ABD’ye geçme kararı aldığını söyledi.

Reklam

Fotoğraflar: DHA – Nilüfer Demir

Dünya gündemine oturan bu dramın anımsattığı üç yaşındaki Aylan Kurdi’nin kıyıya vura cansız bedeni Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Çıplak tarafından bulunmuştu.