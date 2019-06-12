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Yaramazlara biraz batar!

ABD-Meksika sınırında 40 günde 60 bin çocuk gözaltına alındı

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, son 40 günde ülkenin Meksika sınırında, kimi aileleriyle, kimi tek başına 60 bini aşkın göçmen çocuğun bekletildiğini belirterek kongreden maddi destek talep etti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

McAleenan’ın kullandığı ‘bekletilme’ ve ‘koruma altında tutma’ ifadeleri çok sayıda basın kuruluşlarında ‘gözaltı’ olarak tanımlanıyor. BBC de haberi ‘Son 40 günde ABD sınırında 60 bini aşkın çocuk gözaltına alındı’ diye duyurdu.

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi memurlarının zor koşullarda çalıştığını, kızamıktan çiçeğe türlü hastalıklara yakalandıklarını söyleyen McAleenan, sınır güvenliğinin sağlanması ve özellikle de ‘ABD koruması’ altındaki çocukların tutulduğu barınaklar için 4.5 milyar dolarlık (26.16 milyar lira) fonun onaylanmasını istedi.

Geçen ay ABD’li yetkililerin 140 bini aşkın kişiyi sınırdan geri gönderdiğine ve bunun son 13 yılın en yüksek rakamı olduğunu vurgulayan McAleenan, “Böyle çalışmaya devam edemezler. Sayıları ve olanakları yetersiz kalıyor” dedi.

Geçen ay ABD-Meksika sınırında, sekiz ay içinde ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi tarafından gözaltında tutulan altı çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 

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ABD-Meksika sınırında sekiz ayda altı göçmen çocuk öldü

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