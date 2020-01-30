ABD-Meksika sınırına uyuşturucu sevkiyatı için kazılan en uzun tünel: 1.3 kilometre, raylı sistem ve asansör var

ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı en uzun tünel ortaya çıkarıldı. Yerin 21 metre altındaki, 1.3 kilometre uzunluğundaki tünelde, ‘malların’ taşınması için asansör, raylı sistem, havalandırma ve yüksek gerilim kabloları bulunuyor.
İçinde yüzlerce kum torbası bulunan, uyuşturucunun sevkiyatında önemli rol oynayan tünel, Meksika’nın Tijuana kentindeki endüstri bölgesiyle ABD’nin California eyaletindeki San Diego kentini birbirine bağlıyor.
Polis, tünelde uyuşturucu bulunmadığını, tutuklama olmadığını açıkladı.
ABD’nin dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelerinden biri olarak nitelendirdiği Sinaloa karteli bölgede ‘faaliyet gösteriyor’. Kartelin lideri ‘El Chapo’ (cüce) lakaplı Joaquin Guzman ABD’de ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.
ABD Sınır ve Gümrük Koruma Birimi, 1.67 metre yüksekliğinde, 0.6 metre genişliğindeki tünelin geçen yıl ağustos ayında bulunduğunu ancak haritasının çıkarılarak ayrıntılarının dün kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı.
2016’dan beri California-Meksika sınırında onlarca tünel ortaya çıkarıldı.