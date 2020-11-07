ABD medyası: Joe Biden başkanlık seçimini kazandı

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık sçeimlerini, Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Biden, ABD halkına kendisini başkan seçtikleri için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters, BBC ve ABD medyası, Pennsylvania’daki oy sayımının sonucuna göre Biden’ın en az 273 delegeyle başkanlığa hak kazandığını duyurdu.

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Biden, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. İşimiz ağır, ancak bana oy veren veya vermeyen; her Amerikalı’nın başkanı olacağıma söz veriyorum. Bana verdiğiniz inancı koruyacağım.”

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

ABD’de seçimlerin sonuçları eyaletlerde verilen oylara göre o eyaletin Seçiciler Kurulu’ndaki temsilcileri tarafından belirleniyor. Adayların başkanlığı kazanması için Seçiciler Kurulu’ndaki 538 temsilciden en az 270 oy toplaması gerekli.

Joe Biden’ın yarışı önde götürdüğü Georgia, Arizona ve Nevada’da da oy sayımı sürüyor. Bu sebeple Biden’ın delege sayısının 273’ün üzerine çıkması kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania’da seçim günü sandıklar kapandıktan sonra, on binlerce oyun, “yasa dışı” şekilde teslim alındığını öne sürmüş, aynı olayın yarışın başa baş gittiği diğer bazı eyaletlerde de yaşandığını iddia etmişti.

Twitter, Donald Trump’ın kanıtsız iddia niteliğindeki dört paylaşımını uyarı ile takipçilerine gösteriyor. Uyarıda, “Bu tweet’in bir kısmı ya da tamamı tartışmalıdır. Bir seçim veya medeni süreç ile ilgili yanıltıcı olabilir” dendi.