ABD Malezya ‘varlık fonu’ dolandırıcılığında Deutsche Bank’ı da soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı Malezya’nın varlık fonu 1MDB’ye ilişkin rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında Deutsche Bank’ın da dahil olup olmadığını araştırıyor.

ABD’li yayın kuruluşu Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Deutsche Bank’ın 1MDB için yaptığı işler arasında 2014 yılında 1.2 milyar dolar finansman almasına yardımcı olmak da yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin belgelerinde 1MDB’nin Deutsche Bank’ı bu işlemler sürecinde yanlış yönlendirdiği iddia ediliyor.

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Varlık fonunun ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ile bağlantılarını yıllardır inceleyen ABD’li savcılar, özellikle eski bir Goldman Sachs çalışanı olan ve sonradan Deutsche Bank’a geçen Tan Boon-Kee’yi mercek altına aldı. Henüz ne Deutsche Bank’a ne de eski bir çalışanı olan Tan Boon-Kee hakkında herhangi bir suçlama yapılmadı.

WSJ haberine göre şu anda Hong Kong merkezli FWD Group’ta çalışan Boon-Kee 2018 yılındaki 1MDB yolsuzluk soruşturmasında otoritelerle de konuşmuştu.

ABD’nin varlık fonuna ilişkin soruşturmasının odağı Goldman Sachs’a 600 milyon dolar hizmet bedeli geliri sağlayan, 2012-2013 yıllarında varlık fonu için bankanın yardımıyla toplanan 6 milyar dolarlık finansmana ilişkin işlemler. Goldman Sachs’ın Güneydoğu Asya birimi direktörü Tim Leissner, kara para aklama suçunu ve Yurt dışı Yolsuzluk Faaliyetleri Kanunu’nu ihlal etme suçunu kabul etmiş, zimmetine 43.7 milyon dolar geçirdiğini, Goldman Sachs’tan tahvil satın almaları için Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerine rüşvet verdiğini itiraf etmişti.