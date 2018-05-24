ABD mahkemesi: Trump’ın Twitter’da kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı

New York’taki federal mahkeme ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter üzerinden kullanıcıları engellemesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

New York Columbia Üniversitesi’ne bağlı Knight Institute 2017 yılında, Trump tarafından engellenen yedi Twitter kullanıcısı adına dava açmıştı. Enstitü, Twitter’ın kamusal bir mecra olduğunu ve bu anlamda ABD başkanının kullanıcıları engelleyemeyeceğini savunmuştu.

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Beyaz Saray da geçtiğimiz sene engellemeyi doğrulamış, ancak bunun sorun yaratmadığını, çünkü bahsedilen hesabın (@realDonaldTrump) kişisel hesap olduğunu belirtmişti.

Mahkeme daha önce Trump’a kullanıcıları engellemek yerine ‘sessize almasını’ önermiş, ancak Trump’ın sosyal medya ekibi bu öneriye uymamıştı.

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Mahkeme son olarak Trump’ın Twitter’da hiçbir kullanıcıyı engellemeyeceğine karar verdi.

Kararda ‘devlet memurlarının politik görüşleri nedeniyle hiçbir kişiyi engelleyemeyeceklerini’ belirten hakim Naomi Reice Buchwald, aksine, böyle bir davranışın anayasayla korumaya alınan ‘düşünce özgürlüğü’ hakkının ihlali olacağına hükmetti.

Mahkeme, ABD başkanının Twitter hesabının, ülkenin yönetim faaliyetlerinin paylaşıldığı, karşılıklı etkileşime dayanan kamusal bir mecra olduğuna vurgu yaparak, başkanın kişileri bu alana erişim hakkından mahrum bırakamayacağını kaydetti.