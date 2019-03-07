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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Maduro’ya yardım eden bankaları cezalandıracak

ABD Venezüela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun para taşıma ve saklamasına yardım eden bankalara yaptırım uygulama kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD ocak ayında Venezüela muhalefet lideri Juan Guaido’yu meşru cumhurbaşkanı olarak tanıdıktan sonra yaptırımlar getirerek Maduro ve ortaklarının petrol ve diğer gelirlerini kesmişti.

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Beyaz Saray dün bankaların Maduro ve ağına yardım eden ‘gayri meşru işlemler’ nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını açıklamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin Reuters’a yaptığı açıklamaya göre, Venezüela cumhurbaşkanına yakın yetkililer, aile üyeleri ve devlete ait kuruluşlar, ABD’nin bu uyarısından sonra gelir akışını sağlamak için başka yollar aramaya başladı.

Yetkili, “Paralarını farklı yerlerde saklamaya, farklı yerlere taşımaya çalışıyorlar. Bazı bankalar, özellikle de bazı yabancı bankalar bu işe ortak oluyor” dedi.

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Yetkili şöyle devam etti: “Bu bankaların bazılarının adlarının yakın gelecekte açıklandığını göreceksiniz. İlerleyen günlerde ve haftalarda bazı bankalara yaptırım uygulayacağız.”

Türkiye ile altın ortaklığı

Siyasi düzelemde Maduro’yu destekleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başta altın ticareti olmak üzere Venezüelalı lideri desteklediği biliniyor.

Venezüela çıkardığı altının büyük bölümünün Türkiye’deki rafinerilere satıldığı ve elde edilen gelirle Türkiye’den tüketici ürünleri alındığı daha önce medyaya yansımıştı.

1 Ocak 2018 tarihinde Venezüela merkez bankası Türkiye’ye altın göndermeye başladığı, ilk teslimatta da 36 milyon dolar değerinde altının hava yoluyla Türkiye’ye nakledildiği belirtilmişti.

Türk verilerine ve ticaret raporlarına göre altın sevkiyatı geçen yıl 900 milyon dolara ulaştı.

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