ABD, Maduro’nun oğlunu ‘yaptırım listesi’ne aldı

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun oğlu Nicolasito Maduro ve yönettiği kurumları, ABD’nin bu ülkeye karşı uyguladığı yaptırımlar listesine alındığı açıklandı.

Nicolasito Maduro (sağda). Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Japonya’nın Osaka kentindeki G-20 zirvesine katılan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Nicolasito Maduro’nun, propaganda ve sansür faaliyetlerinde bulunduğunu, Venezüela madenlerinden büyük kâr elde ettiğini ve askeri baskı uygulayarak ülkeye gönderilecek insani yardımları engellediğini öne sürdü.

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Reuters’in haberine göre Mnuchin, Nicolasito Maduro’ya karşı uygulanan yaptırımlar hakkında şöyle dedi: “Nicolas Maduro, ekonomi üzerinde güç sahibi olmak ve Veneçüela halkı üzerinde baskı uygulamak için oğlu Nicolasito ve otoriter rejime yakın olan diğer adamlarına güveniyor. ABD Hazine Bakanlığı, Maduro’nun yolsuzluklarından kâr elde eden rejim mensupları ve gayrimeşru rejimin suç ortağı akrabalarını hedef almaya devam edecektir.”

ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırımları, Nicolasito Maduro’nun ABD’deki mal varlığının dondurulmasını ve uluslararası bankacılak sisteminde para transferi yapmasını zorlaştırıyor.

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya, Çin ve Türkiye tarafından destekleniyor.