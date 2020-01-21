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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Libya’nın Milli Petrol Şirketi’nin faaliyetlerine hemen yeniden başlaması çağrısında bulundu

ABD’nin Libya büyükelçiliği, Libya’da petrol sahalarının kapatılmasının insani acil durum riskini artırması konusunda derinden endişeli olduklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Libya’nın güneybatısındaki iki büyük petrol sahası, pazar günü Libya Ulusal Ordusu’nun komutanı Halife Hafter güçleri tarafından ablukaya alınmış, boru hattındaki akış kesilmişti. Libya devlet petrol şirketi NOC, Libya’nın ablukaya alınan iki önemli petrol sahası Şarara ve el-Fiil’de ‘force majeure’ (mücbir sebep) ilan etti. Böylece Libya’dan petrol ithalatı kesintiye uğrarken, Hafter güçlerinin ele geçirmek için nisan ayından beri harekatının sürdüğü başkent Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (GNA) en büyük gelir kaynağı da kesilmiş oldu.

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NOC’un petrol sahalarının doğrudan Hafter kuvvetlerinin verdiği talimat ile kapandığını ve petrol sahalarının kapanması sonucu, Libya’nın petrol üretiminin birkaç gün içinde günde 1.2 milyon varilden 72 bin varile düşeceğini açıklamıştı.

Büyükelçilik Twitter’da yaptığı açıklamada Libya’nın devlet tarafından işletilen Milli Petrol Şirketi’nin (NOC) faaliyetlerine hemen yeniden başlaması çağrısında bulundu.

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