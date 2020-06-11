ABD: Libya’da müzakerelerin tekrar başlayacak olması memnuniyet verici

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya’da savaşan tarafların Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında tekrar görüşmelere başlayacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi ve bir an önce ateşkes üzerinde anlaşmaları çağrısında bulundu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Pompeo dün gece düzenlenen basın toplantısında, “Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Libya Ulusal Ordusu arasında BM görüşmelerine tekrar başlamak üzerinde uzlaşı olması pozitif bir ilk adım” dedi.

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Libya’da Türkiye’nin desteklediği ülkenin batısına hakim Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile ülkenin doğusun hakim Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO) birkaç yıldır savaşıyor. UMH son haftalarda LUO’nun taarruzunu püskürterek ülkenin batısına tekrar hakim oldu.

Pompeo şöyle konuştu: “Ateşkesin uygulanabilmesi için ve BM’nin önderliğindeki Libya siyasi görüşmelerinin tekrar başlaması için artık hızlı ve iyi niyetli müzakereler yürütülmesi gerekiyor.”

BM’nin Libya destek misyonu 2 Haziran’da UMH ve LUO’nun ateşkes müzakerelerine tekrar başlamak istediğini açıklamıştı.

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Trump ve Sisi de görüştü

Beyaz Saray’ın açıklamasında ise Başkan Donald Trump’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile dün görüştüğü ve Trump’ın Libya’da siyasi sürecin başlaması için Sisi’nin gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamaya göre iki lider BM nezdindeki ateşkes görüşmelerinin tekrar başlaması ve tüm yabancı güçlerin Libya’yı terk etmesi konularını ele aldı.

Trump pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşerek Libya konusunu ele almıştı. Erdoğan ‘bazı mutabakatlara’ vardıklarını belirtmişti.