ABD krizinin gölgesinde: Alman vatandaşı gazeteci Tolu’nun yurt dışı yasağı kalktı

Türkiye’de terör suçlamasıyla yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve tercüman Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Tolu Almanya’ya geri dönebilecek.

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30 Nisan 2017’de ev baskınları sırasında gözaltına alınan ve 6 Mayıs 2017’de ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası’ suçlamalarıyla tutuklanan

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) çevirmeni Tolu’nun 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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33 yaşındaki Tolu 7 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen aralık ayında tahliye edilmişti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’deki resmi makamlardan Tolu hakkındaki kararla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı davada yargılanan Tolu’nun eşi Suat Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devam ettiği bildirildi.

Tolu’nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için daha önce yaptığı başvurular reddedilmişti.

Alman vatandaşı çevirmenin MLKP adlı aşırı sol örgüte üye olmakla yargılandığı davaya 16 Ekim’de devam edilecek.

Yücel ve Steudtner geri dönmişlerdi

Alman vatandaşı Tolu, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner’in Türkiye’de tutuklanması geçen yıl Türkiye-Almanya ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Yücel ve Steudtner, Alman siyasilerin girişimleri sonucu serbest bırakılmış ve Almanya’ya geri dönmüşlerdi.

ABD’yle kriz sonrası Avrupa’yla yakınlaşma

Türkiye, ABD’li pastör Andrew Brunson’ı ev hapsinde tutmaya devam etmesi nedeniyle ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya. Son dönemde verilerin kötü geldiği Türk ekonomisi ABD krizi sonrası çalkantıya girmiş, Ankara, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından Avrupa ile ilişkilerinde daha yumuşak bir tutum izlemeye başlamıştı.