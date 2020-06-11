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ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz’a sekiz yıl dokuz ay hapis cezası

ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’a, ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak görev yapan Topuz, yaklaşık 20 yıldır İstanbul ABD başkonsolosluğunda irtibat sorumlusu olarak çalışıyordu. Topuz, Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

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Topuz’un ‘FETÖ üyeliği’nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmiş, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ‘FETÖ üyeliği’‘örgütle irtibatta olmak’ ve ‘darbe girişiminde devleti yıkmaya teşebbüs’ gibi suçlamalar yöneltmişti.

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