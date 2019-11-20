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Yaramazlara biraz batar!

ABD konsolosluğunun Türk çalışanlarına ‘İslami değerlerle dalga geçtiği’ için gözaltı

Adana’da Cadılar Bayramı kutlamasında yayınladığı videoda İslami değerlerle dalga geçtikleri gerekçesiyle sosyal medyada tepki çeken ABD konsolosluğunun Türk çalışanları C.G. ve C.Y., gözaltına alındı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan iki şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

31 Ekim Cadılar Bayramı’nda çekilen görüntüde kadın personel C.G. zemzem suyu şişesini göstererek şunları söylüyor: “Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İzlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok. Bu içecek Mekke’den geliyor. Bunu içtikten sonra tüm günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için, arının, sonra hayatınıza bakın.”

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Görüntünün devamında, elinde içki şişesi bulunan sakallı, takkeli ve Arapların geleneksel olarak giydiği kıyafetler bulunan C.Y. ise “Bunu da için” diyerek kadehi gösteriyor ve içkiyi içiyor.

Kadın personelin de takkeli kişinin yemek tabağını ve elindeki içki şişesini göstererek, “Domuz eti görüyorum ben orada, hapur hupur yiyor. Hacım ne yapıyorsun? Elindeki alkol değil mi?” dediği görülüyor.

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