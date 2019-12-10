ABD Kongresi’nden ‘Türkiye’ye yaptırım’ için yasa tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nun silahlı hizmetler komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından Pentagon’un (savunma bakanlığı) 738 milyar dolarlık 2020 yılı bütçesinde uzlaştı. İki komisyon da Beyaz Saray’ın Rus S-400 füze savunma sistemini satın aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istedi.

Barış Pınarı Harekatı’nın ardından, 17 Ekim’de imzalanan mutabakat sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını talimatını verdiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise 26 Kasım’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemiyle ilgili adımlarının endişe verici olduğunu söylemişti. Ancak Pompeo, Türkiye ile ‘S-400 sorunu’nun çözümü için görüşmelerin sürdüğünü de belirtmişti.

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Komisyonların üzerinde mutabık kaldığı Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın (NDAA) yıl bitmeden ABD Kongresi’nden geçmesi ve Trump’ın onayına sunulması bekleniyor.

Komisyonlar, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye transferinin yasaklanmasını da istedi. Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemini satın almasının F-35 programını tehdit ettiği ve Trump yönetiminin Ankara’ya yaptırım uygulamasını gerektirdiği yönünde görüş birliğine varıldı.

Ayrıca Rusya’yla her tür askeri işbirliğinin yasaklanması da önerilirken, Türkiye’ye, Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı projeleri nedeniyle de yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

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Yasa ayrıca Çin’den raylı taşıtlar ve otobüslerin alınması için federal fonların kullanılmasını yasaklıyor.

Kongre ise, Hong Kong sakinlerinin Çin’e karşı otonomilerini ve hak mücadelelerini ‘kesin surette savunduğunu’ söylerken, Tayvan’ın savunma kapasitesinin geliştirilmesine de destek verdiğini açıkladı.



