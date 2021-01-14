ABD Kongresi’nde ‘baskın önlemi’: Silahlı askerler binayı koruyor

ABD’de yeni başkan Joe Biden’ın yemin törenine bir hafta kala, başkent Washington’daki Kongre binası önüne ‘askeri yığınak’ yapıldı.

Fotoğraflar: AA

Geçen yılın kasım ayındaki başkanlık seçiminde Biden, Donald Trump’tan daha fazla delege kazanarak başkan olmuştu. Ancak delegelerin Biden’ın başkanlığını resmileştirene kadar geçen süreçte Trump hile iddialarını gündeme getirmişti.

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Delegelerin toplanarak Biden’ı başkan ilan etmeye hazırladığı 6 Ocak’ta ise çok sayıda Trump taraftarı Kongre binasını basmıştı. Baskın sırasında Kongre polisi yetersiz kalmıştı.

ABD güvenlik güçleri, bu kez işi sıkı tutuyor. Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine günler kala Kongre’nin etrafına bariyerler yerleştirildi. Uzun namlulu otomatik silahlarla nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, bina çevresindeki yerini aldı.

Yemin günü, Kongre binası çevresinde yeniden eylem düzenleneceği, hatta bu kez silahların kullanacağı yönünde endişeler var.