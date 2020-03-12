ABD Kongresi ziyaretçilere kapatılıyor

ABD Kongre Binası, yeni tip corona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı 1 Nisan’a kadar kapatılıyor.
Yerel medya, sadece kongre üyelerinin, çalışanların, akredite olmuş gazetecilerin ve resmi ziyaretçilerin girişine izin verileceğini bildirdi.
Yaramazlara biraz batar!
ABD Kongre Binası, yeni tip corona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı 1 Nisan’a kadar kapatılıyor.
Yerel medya, sadece kongre üyelerinin, çalışanların, akredite olmuş gazetecilerin ve resmi ziyaretçilerin girişine izin verileceğini bildirdi.
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, ortalama işsizlik sürelerinde hiç görülmediği kadar uzama riski olduğunu, ayrıca şu an iş aramaktan vazgeçerek işgücü dışına çıkan kesimin geri dönüşüne de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.
Dolar/TL güne ABD’nin Avrupa’dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının tetiklediği corona virüsü kaynaklı küresel riskten kaçış ile 6.20’nin üstünde, 2018 Ekim’deki gün içi zirvelerine yakın başladı.
İstanbul’da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak” dedi.
Yunanistan’da corona virüsü nedeniyle 66 yaşında biri hayatını kaybetti.
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, kadınların sesinin daha yüksek çıkması için bir adım atmak istediğini belirterek, “Bu topraklarda anaerkil düzen egemendi. Afrodit’lerin, Kibele’lerin torunuyuz. Özümüze dönmeliyiz” diyor. Yeşilçay’la ağırlıklı olarak kadın temasını işleyen ‘Avrat Otu’ sergisinin açılışı öncesinde konuştuk…