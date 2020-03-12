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Yaramazlara biraz batar!

ABD Kongresi ziyaretçilere kapatılıyor

ABD Kongre Binası, yeni tip corona virüsü salgınına karşı tedbir amaçlı 1 Nisan’a kadar kapatılıyor.

Fotoğraf: DHA

Yerel medya, sadece kongre üyelerinin, çalışanların, akredite olmuş gazetecilerin ve resmi ziyaretçilerin girişine izin verileceğini bildirdi.  

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