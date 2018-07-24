ABD Kongresi uzlaştı: Türkiye’ye F-35 teslimatı geçici olarak durduruluyor

ABD Kongresi’nin iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasında uzlaştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre ABD’de Senato ve Temsilciler Meclisi, 716 milyar dolarlık 2019 savunma harcamaları tasarısının nihai hali üzerinde anlaşma sağladı.

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Tasarıda, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçağı teslimatının geçici olarak durdurulması da yer alıyor.

Uzlaşma metnine göre, tasarının kabul edilmesinden sonraki 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı’nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre’ye sunması gerekiyor.

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Bu raporda, Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, geçen haftalarda Kongre’ye yazdığı mektupta F-35 teslimatının durdurulması yönünde bir adım atılmaması gerektiğini söylemişti.

Mattis, her ne kadar ‘otoriter bir yönetime doğru kaydığına ve bunun insan hakları ve hukukun üstünlüğüne etkilerine dair Kongre’nin kaygılarını paylaşıyor olsalar da’ Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasının tedarik zincirinde sıkıntı yaratacağını ifade etmişti.

Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen versiyonunda Savunma Bakanlığı’nın raporu gelene kadar teslimatın geçici olarak durdurulması yer alırken, Senato’dan eklenen değişiklik maddesindeyse Türkiye’nin projeden tamamen çıkarılması öngörülüyordu.