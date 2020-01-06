ABD Kongresi, Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlamak için harekete geçti

ABD’de Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm emrini Kongre’ye danışmadan veren ABD Başkanı Donald Trump’ın yetkilerini sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amerika’nın Sesi, Trump’ın, İran’ın Süleymani’nin öldürülmesine karşı herhangi bir askeri misillemede bulunması durumda sert bir yanıt verileceğini söylemesi, hatta İran’ın kültürel mirası dahil bazı hedeflerin vurulabileceği tehdidinde bulunmasının, dünyada ve ABD kamuoyunda tartışma yarattığını bildirdi.

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Tatil sonrası yeniden açılan Kongre’de vekilleri önemli bir haftanın beklediği belirtiliyor. Senato’daki Demokrat partili üst düzey iki isim ise Trump’ın Kasım Süleymani’nin öldürülme emrinin gerekçelerinin, derhal ABD kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu. Senato azınlık lideri Demokrat Partili Chuck Schumer ile New York Senatörü Robert Menendez de, Trump’a yazdıkları mektupta, cumartesi geç saatlerde Kongre’ye gönderilen Süleymani operasyonuyla ilgili belgelerin ‘Savaş Yetki Yasası’ kapsamında yetersiz olduğunu belirtti.

Kasım Süleymani operasyonunu ‘kışkırtıcı ve orantısız’ olarak niteleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu hafta Trump’ın İran’a yönelik askeri adımlarına sınırlandırma getirecek bir karar tasarısının oylanacağını açıkladı. Pelosi, Trump’ın bu adımının Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Trump’ın Süleymani operasyonu emrinin, Kongre’nin 48 saat içinde bilgilendirilmesini öngören Savaş Yetkileri Yasası’na uygun olduğu, ancak gerekçelere dair belgelerin gizli bırakıldığı ve kamuoyuyla paylaşılmadığı kaydedildi.

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Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarının benzerinin, Kongre’nin üst kanadı olan Senato’ya da sunulması bekleniyor.

Trump yönetiminin de, operasyonla ilgili Kongre’yi bu hafta bilgilendirmesi bekleniyor.

Trump’ın kovduğu eski ulusal güvenlik danışmanı Bolton, Senato’daki azil soruşturmasında ifade verme kararı aldı

Öte yandan Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, azil soruşturmasının Senato ayağında kendisine celp gönderilmesi halinde ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’daki görevini eylül ayında bırakan Bolton, yürütme ayrıcalığıyla alakalı hususları değerlendirdiğini, ‘dikkatli bir değerlendirme ve incelemenin’ ardından Senato’dan çıkarılabilecek bir celbe uyma kararı aldığını belirtti.

John Bolton. Fotoğraf: Reuters

Kararını yazılı bir açıklamayla duyuran Bolton, şöyle dedi: “Senato ifademi almak için için celp yayınlarsa, ifade vermeye hazır olduğuma kanaat getirdim.”

Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, azil soruşturmasının bu ay başlaması öngörülen Senato ayağında ifade için yeni tanıklar çağırmaya sıcak bakmadığı yönünde mesajlar vermişti. Demokratlar ise, geçen ay Trump’ın azledilmesi kararı alan Temsilciler Meclisi’nde ifade vermeyen Bolton ve diğer bazı yetkililerin Senato’da ifadelerinin alınması için baskı yapıyor.