ABD Kongresi, Trump’ın asker çekme kararını ezici çoğunlukla kınadı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın, Suriye’nin kuzeydoğusundan asker çekilmesi kararını ezici çoğunlukla kınayan bir karar aldı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre karara, Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin de yer aldığı 354 temsilci ‘evet’ oyu verirken, 60 temsilci ‘hayır’ oyu kullandı. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar ise 225 temsilci ile tam kadro ‘evet’ dedi.

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Reuters, kararın, Kongre’nin büyük kesiminin, Trump’ın kararından memnun olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Temsilcilerin, Türkiye’nin başlattığı harekat sonucu IŞİD esirlerinin tutuldukları hapishaneden salıverilmesinden dolayı da kızgınlıklarınız ifade ettiği bildiriliyor.

Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanı Demokrat Eliot Engel, Trump’ın asker çekme kararı hakkında şöyle dedi: “Bu, bölgedeki ortaklarımıza bir ihanetti. Bu, Rusya’ya, İran’a, IŞİD’e ve Esad’a bir hediyeydi” dedi.

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Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre ve komite liderleri, oylama öncesinde Beyaz Saray’da Trump ile görüşerek Suriye politikasını tartıştığı bildiriliyor. Ancak toplantının, Trump ile Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi arasındaki karşılıklı suçlama ve hakaretler yüzünden kısa kesildiği bildiriliyor.

Türkiye’ye yaptırım tasarısının da geçmesi bekleniyor

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin Barış Pınarı Harekatı’na tepki olarak Türkiye’ye yaptırımların uygulanması konusunda yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı. Bugün sunulacak tasarının, Temsilciler Meclisi’nden geçmesi bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğundaki Senato’da ise üst düzey Demokrat Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi’nin kararı hızla onaylamasını ve daha sonra Senato’nun hemen harekete geçmesini istedi.