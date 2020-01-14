ABD Kongresi, Süleymani konusunda bilgi vermezse Pompeo’ya celp çıkaracak

ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, yönetimin İran politikası ve Başkan Donald Trump’ın İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi emrini vermesiyle ilgili bilgi vermemesi halinde celp çıkarılarak komiteye çağrılacağını açıkladı.

Eliot Engel (solda) ve Mike Pompeo. Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre, Demokrat Parti temsilcisi Engel, şöyle dedi: “Dışişleri Bakanı Pompeo, komiteyle işbirliği yapmazsa bundan sonra daha güçlü eylemlerle hareket edeceğiz, buna komitede sorgu için celp çıkarma da dahil.”

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Engel, Dışişleri Bakanı Pompeo ile Savunma Bakanı Mark Esper’a Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili bilgi vermesi için bugün birer mektup gönderileceğini de söyledi.

Demokratların çoğunlukta olduğu komite, geçen hafta da Pompeo’yu Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili ifade vermeye çağırmış, Kongre de Trump yönetimine İranlı komutana düzenlenen suikast ile ilgili daha fazla bilgi verilmesi için baskı yapmaya başlamıştı.

Mike Pompeo, Hoover Enstitüsü’ndeki konuşmasında.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan konu ile ilgili bir yorum yapılmazken, Pompeo’nun Kaliforniya gezisine çıktığı bildiriliyor.

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Öte yandan Kaliforniya’daki Hoover Enstitüsü’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Pompeo, “Bir dizi yakın saldırı tehlikesinden dolayı Süleymani’nin öldürüldüğü, bir gerçektir” dedi.