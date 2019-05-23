ABD Kongresi ‘F-35 resti’ ile yetinmedi: Türkiye’ye İran tipi yaptırım teklif ettiler

ABD Kongresi’nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde Türkiye’ye yönelik F-35 savaş uçağı programından çıkarmak başta olmak üzere bir dizi yaptırım uygulanması çağrısı çağrısı yapan karar tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda 10 Mayıs’ta sunulan karar tasarısını dün gece ele aldı.

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Tasarıda ne var?

Tasarıda Türkiye’nin S-400 sistemini satın alması halinde Türkiye’nin F-35 programına katılımının sonlandırılması talebinin yanı sıra CAATSA bağlamında yaptırımların tam olarak uygulanması çağrısı yapılıyor. CAATSA İran, Küba, Rusya, Kuzey Kore gibi ABD’nin karşı cephesindeki ülkelere uygulanan yaptırımları düzenleyen yasasının kısaltması.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığına göre, oturumda Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel Erdoğan’ın Türkiye’de demokrasiyi geriletirken Putin ile yakınlaştığını savundu. Demokrat Kongre üyesi Eliot Engel şunları söyledi: “Bu tasarı Erdoğan’ı otoriter davranışı sebebiyle kınıyor, Türkiye’ye de Rus silah sistemlerinin teslimatının iptal edilmesi çağrısını yapıyor. Elbette bizim sistemimizi onlara satmamızı istiyorlar ama bunu Rus silah sistemi teslimatını iptal etmezlerse yapamayız. İkisi birden olmaz. Bir NATO üyesi ülke Rus ekipmanı satın alamaz.”

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun Kıdemli Cumhuriyetçi Üyesi Michael McCaul de “Türkiye’nin gittiği yolu düzeltmesini ve daha iyi seçimi yaptığını görmek istiyoruz. Sovyetler Birliği’ne karşı aynı çizgide olmak üzerine inşa edilen NATO ittifakına giren bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin Rus S-400 sistemi satın alması anlaşılamaz” diye konuştu.

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Kongre Türkiye Dostluk Grubu’nun eş başkanlarından Cumhuriyetçi Steve Chabot du şunları söyledi: “Bu aşamaya gelmemesini ummuştum. Ne yazık ki Türkiye’nin S-400 alımı ilişkilere zarar veriyor. Bu konudaki duruşumuzu ve bu silah satışının neden kabul edilemez olduğunu anlıyorlar. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru tercihi yapar ve Trump yönetimi de Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılaması için Patriot füzelerini alması için Türkiye ile çalışır.”

Türkiye Dostluk Grubu’nun diğer bir Cumhuriyetçi eş başkanı Joe Wilson da, “Ankara ile ilişkilerimiz konusunda endişeliyim. Türkiye stratejik bir NATO müttefiki ve S-400 alma kararı bana göre şu anki hükümetin ortak değerlerimiz ve Türkiye’nin demokratik temellerini hiçe saydığının göstergesi” ifadelerini kullandı.