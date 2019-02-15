Kongre bütçeyi kısmen onayladı, Trump duvarını ‘acil durum’ ilanıyla yapacak

ABD Kongresi hükümetin açık kalması için ABD Başkanı Donald Trump’ın istediği bütçeye kısmi onay verirken, Beyaz Saray tartışma konusu ‘Meksika Duvarı’nı ‘ulusal acil durum ilanı’ yoluyla inşaa etmeyi gündemine aldı.

ABD Kongresi, Trump’ın Meksika sınırına yapmayı planladığı 5.6 milyar dolarlık duvar nedeniyle bütçeye onay vermemiş bu nedenle aralık ayından itibaren hükümet kapanmıştı. Acil olmayan devlet hizmetlerinin verilmemesi anlamına gelen bu durumdan sıyrılmak için yapılan uzlaşma görüşmeleri de sonuçsuz kalmıştı.

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Sonunda hükümetin açık kalması için Kongre dün bütçeye onay verirken Trump’ın duvarının sadece 90 kilometresi için, 1.37 milyar dolarlık ödenek çıktı.Ancak Beyaz Saray duvar için yeni bir formül üretti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump’ın ulusal güvenliği temin ve sınırdaki insani krizi durdurmak için hükümet bütçe yasasını imzalayacağını bununla birlikte yetkisi dahilindeki ‘ulusal acil durum ilanı’ gibi diğer eylem faaliyetlerini başlatabileceği vurgulandı. Sanders “Başkan bir kez daha duvarı inşa etme, sınırı koruma ve büyük ülkemizi güvence altına alma sözünü yerine getiriyor” dedi.