ABD, Kobe ve Gianna’yı bebeklerinde yaşatıyor: En popüler isim listesinde yükselişte

ABD vatandaşları helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna’nın adını yeni doğan bebeklerine vererek yaşatıyor.
Baby Center’ın 2020’nin en popüler bebek isimleri araştırmasına göre Kobe ismi yüzde 175 Gianna ismi yüzde 216’lık bir artış oldu.
Bryant’ın 14 yaşındaki kızı Gianna’nın ismi bu artışla listede 24’üncü sırada yer aldı.
Haftaya yapılacak ABD seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı olan Kamala Harris’in isminde de yüzde 104’lük artış oldu.
Düşüşe geçen isimlerde dikkat çeken ise Karen. Irkçı, beyaz, kendini ayrıcalıklı gören ve her ortamda haksız tartışmalar çıkarmaktan geri durmayan kadınları tarif eden bir internet meme’i olan ‘Karen’ yüzde 13’lük düşüş yaşadı.