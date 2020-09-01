ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uyguladığı 33 yıllık silah ambargosunu kaldıracak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyet’ine 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldıracağını ve Lefkoşa ile güvenlik alanında işbirliğini artıracağını açıkladı.

Kıbrıs 1974 yılında Yunanistan’ın desteğiyle başlayan darbenin ardından Türkiye’nin askeri müdahalesiyle ikiye ayrılmıştı. Adanın yeniden birleşmesi için yapılan girişimler başarısız oldu.

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Washington 1987’de adanın birleşme girişimlerini teşvik etmek ve adada olası bir silahlandırma yarışının önüne geçmek için Güney Kıbrıs’a silah satışına kısıtlama getirmişti.

Pompeo Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Kıbrıs bizim için Doğu Akdeniz’de önemli bir müttefik… Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ölümcül olmayan savunma teçhizat ve hizmetleri satımına yönelik kısıtlamaları kaldıracağız” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cuhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, Pompeo ile telefonla görüştükten sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada kararı memnuniyet ile karşıladığını açıkladı.