ABD, Katar’a ablukanın hafifletilmesini istedi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar’a yönlik diplomatik ablukanın hafifletilmesini istedi.

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Katar’a yönelik ablukanın beklenmeyen insani sonuçlara sebep olduğunu ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin IŞİD’le mücadelesini etkilediğini kaydeden Tillerson, “Beklentimiz bu ülkelerin durumu tırmandırmanın önüne geçecek adımları acilen atması ve aralarındaki sorunu çözecek çabayı göstermeleri” ifadelerini kullandı.

Tillerson, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’a, Katar’a yönelik abukanın hafifletilmesi çağrısı yapıyoruz” diye konuştu.