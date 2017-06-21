ABD Katar krizinde Körfez ülkelerini sorguladı: Artık şu işi bitirelim

Amerikan yönetimi, Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı izolasyonu açıkça sorgulayıp şikayetlerini hala gerekçelendirmemelerine ‘şaşırdığını’ bildirdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn iki hafta önce IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler ile İran’ı desteklediği gerekçesiyle Katar’la diplomatik ilişkilerini kesmiş, ulaşımı askıya almıştı. Körfez ülkeleri ilerleyen günlerde açıklanacak taleplerini Katar’ın kabul etmemesi halinde tecritin yıllar sürebileceğini duyurmuştu.

‘Şüphe oluştu, şu işi bitirelim’

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Katar’a uygulanan izolasyon konusunda ABD’nin şu ana kadarki en sert ifadelerini kullanarak, zaman geçtikçe ‘Suudi Arabistan ve BAE’nin eylemleri hakkında daha fazla şüphe oluştuğu’nu belirtti.

Sözcü, “Bu noktadan sonra elimizde basit bir soru var: Bu adımlar Katar’ın terörizme destek verdiği iddiaları dolayısıyla mı atıldı, yoksa Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklardan mı kaynaklanıyor?” diye sorguladı.

Dışişleri sözcüsü, “Taraflara şunu söyledik: ‘Artık bu işi bitirelim, yolumuza devam edelim’“ dedi.

‘Haydi uzatmayın’

Bu açıklamaya karşılık krizin ilk günlerinde ABD Başkanı Donald Trump Katar’ı terörü ‘üst düzeyde’ destekleyen ülkelerden biri olarak nitelemişti.

Suudi Arabistan, BAE ve Katar, ABD’nin Ortadoğu’daki başlıca müttefikleri arasında yer alıyor. Katar’a uygulanan izolasyonu kamuoyu önünde sorgulaması, Washington’ın anlaşmazlığın sona erdirilmesini istediğine yoruluyor.

Katar ABD’nin bölgedeki başlıca üslerinden El Udeid’e de ev sahipliği yapıyor. Üstte 11 bin ABD ve müttefik askeri bulunuyor.

Katar son olarak ABD’den 12 milyar dolar değerinde savaş uçağı sipariş etmişti.