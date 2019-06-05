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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudilerle nükleer bilgiler paylaşmış

ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan’la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği öne sürüldü.

Kaşıkçı

ABD’de Washington Post gazetesi yazarı olan Kaşıkçı, geçen yıl 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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AA’nın haberine göre, Senatör Kaine, ABD’de Demokrat Virginia Senatörü Tim, 18 Ekim 2018’de Trump yönetiminin ‘bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan’a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini’ gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington’ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı ‘çok rahatsız edici’ bulduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin 18 Şubat 2019’da Riyad’a nükleer konusunda bir imtiyaz daha verdiğini kaydeden Kaine, bu sürecin kamuoyunun bilgisine açılması gerektiğini belirtti.

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2017’den bu yana yedi yetki tanındı

ABD ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılından bu yana devam eden ‘nükleer güç görüşmeleri’ kapsamında Amerikan firmalarına şu ana kadar yedi yetki verildiği ve bu yetkiler kapsamında iki ülke arasında nükleer bilgi paylaşımı yapıldığı biliniyor.

Suudilerin ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmesi sürecinde ABD’den aldıkları bilgi ve teknolojik imkanların önemine dikkat çekilirken, ABD Enerji Bakanlığı bugüne kadar söz konusu iş birliğinin detaylarını kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

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