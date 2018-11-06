ABD, üç PKK yöneticisinin başına ödül koydu

ABD, üç PKK yöneticisinin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini duyurdu.

Murat Karayılan için 5, Cemil Bayık için 4, Duran Kalkan için de 3 milyon dolar ödül belirlendi.

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Haber, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer’ın Ankara’ya ziyaretinin ardından geldi.

Amerikan büyükelçiliğinin sitesinden müsteşar yardımcısının şu açıklaması paylaşıldı:

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“Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak göreve başlamamın ardından Ankara’ya ilk ziyaretimi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duydum. İki gün süren ziyaretim kapsamında Türk hükümetinden üst düzey yetkililer, iş dünyasından temsilciler ve milletvekilleri ile bir araya gelerek ülkelerimizi ilgilendiren ve ortak menfaatlerimize ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladım.

‘Terörle mücadelede işbirliğine önem veriyoruz’

Amerika Birleşik Devletleri, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadele alanında yürüttüğü işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Rewards for Justice (Adalet için Ödül)’ programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK’lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon Amerikan dolarına kadar), Cemil Bayık için (4 milyon Amerikan dolarına kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon Amerikan dolarına kadar) ödül verilecektir.

ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK’yı 1997 yılında Göçmenlik ve Uyruk Kanunu’nun 219’uncu bölümü uyarınca yabancı terör örgütü olarak kabul etmiştir. ABD hükümeti, 2001 yılında PKK’yı 13224 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Küresel Terör Unsurları listesine almıştır.

Kimlikler gizli tutuklacak

Bu teröristlere ilişkin daha fazla bilgiye Rewards for Justice web sitesinden ulaşılabilir: www.rewardsforjustice.net. Bilgiye sahip herkesi ilgili web sitesi, e-mail adresi ([email protected]), telefon numarası (+1-800-877-3927) ya da posta adresi (Rewards for Justice, Washington, D.C., 20520-0303, USA) aracılığıyla Rewards for Justice bürosuyla irtibata geçmeye çağırıyoruz. Tüm bilgiler gizli tutulacaktır.”