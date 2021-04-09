ABD, Karadeniz’e iki savaş gemisi gönderiyor

ABD, Karadeniz’e savaş gemisi gönderiyor.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre ABD iki savaş gemisinin (Boğazlardan) Karadeniz’e çıkışı için Türkiye’ye diplomatik bildirimde bulundu.

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Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, şöyle dendi: “Tarafımıza Montrö Sözleşmesi’ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar.”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko ise Karadeniz’de artan faaliyetlerden endişe duyduklarını kaydetti. Gruşko, Interfax’ta yer alan açıklamasında, Karadeniz’de savaş gemilerine ilişkin tüm hareketlerin Montrö Sözleşmesi’ne uygun olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, CNN’e konuşan, ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) ismi açıklanmayan bir yetkili, doğu sınırındaki artan Rus askeri varlığına karşı Ukrayna’yı desteklemek istediklerini söyledi.

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Yetkili, ABD donanmasının Karadeniz’de rutin faaliyetlerini yürüttüğünü, ancak savaş gemisi göndermenin Moskova’ya açık bir mesaj olacağını ifade etti.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği ABD’nin Türkiye’yi Karadeniz’e girişler konusunda 14 gün önceden bilgilendirmesi gerekiyor.

Yetkili, Rusya’nın bölgedeki askeri faaliyetlerini kontrol etmek için donanmaya ait uçakların uluslararası alanda keşif uçuşları yaptığını da sözlerine ekledi.

Rusya’yla Ukrayna arasında son haftalarda gerginliğin artmasının ardından geçen haftalarda ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukraynalı meslektaşlarını arayıp Kiev’e destek mesajı iletmişti.

Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Ukrayna’nın Donbas bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014’ten bu yana aralıklı devam ediyor.