ABD Kadın Milli Futbol Takımı Trump ile görüşmeyecek

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın şampiyonu ABD Milli Takımı ülkesine döndü. Takım kaptanı Megan Rapinoe, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşme davetini geri çevirdi.

Fotoğraflar: Reuters

Rapinoe, takım olarak Beyaz Saray’a gitmek istemediklerini, zaten kendilerine de ‘belki de bu nedenle’ bir davet gelmediğini açıklamıştı.

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Takım kaptanı ile Trump arasında önceden de gerilim yaşanmıştı. LGBTİ aktivisti lezbiyen oyuncu, Trump’ı ırkçı ve ayrımcı söylemleri nedeniyle eleştirmişti.

Afrikalı-Amerikalılara karşı sistematik ırkçılık ve polis şiddeti nedeniyle, Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) maçları öncesinde söylenen ulusal marş sırasında diz çökerek protestoda bulunan Colin Kaepernick gibi, Rapinoe da turnuvada milli marşı söylemeyerek ve takım arkadaşları gibi elini kalbine götürmeyerek tepkisini göstermişti.

Trump hem Rapinoe’yu hem de ABD milli takımını geçtiğimiz ay Beyaz Saray’da görüşmeye davet etmişti. Zafer sonrası ülkesine dönen Rapinoe, hem kendisi hem de takım arkadaşları adına konuşarak Trump’ı ziyaret etmeyeceklerini söyledi.