ABD istihbarat raporu: Veliaht prens, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutuldu

ABD’nin istihbarat raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, Suudi hükümetinin cinayete ilişkin rolüne değinilen istihbarat raporunu bugün Kongre’ye sundu.

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Raporda, Muhammed bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın yakalanması ya da öldürülmesi amacını taşıyan operasyonu onayladığının değerlendirildiği belirtildi.

Bu değerlendirmenin, prensin kraliyette karar verme süreçlerindeki etkinliğine, önemli danışmanlarının ve korumalarının operasyona doğrudan katılmasına ve prensin Kaşıkçı dahil yurt dışındaki muhaliflerini susturmak için şiddeti kullanmasına dayandırıldığı belirtildi.

Cesedi halen bulunamadı

ABD’de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarı Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Savcılık, Kaşıkçı’nın binaya girer girmez boğularak öldürüldüğünü, sonra da bedeninin parçalara ayrılıp ortadan kaldırıldığını açıklamıştı. Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor.

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Cinayete ilişkin Suudi Arabistan’daki davada sekiz kişiye hapis cezası verilmişti. Türkiye’de ise olaya ilişkin iki dava açılmıştı. Kaşıkçı, veliaht prensin politikalarının aleyhinde yazılar kaleme alıyordu.