ABD, İsrail’de ‘İran’a maksimum yaptırım’ açıklaması yaptı

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından “İran’a yönelik yaptırımları maksimum seviyeye çıkaracağız” dedi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Netanyahu ile basın toplantısında. Fotoğraf: DHA

Netanyahu ile ortak basın toplantısında konuşan Mnuchin, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, İran’a yönelik uygulanmaya başlanan yaptırımların maksimum seviyeye çıkarılacağını söyledi.

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Mnuchin, şöyle dedi: “Yaptırımlar için azami baskı kampanyası yürüttük. Çalıştılar, çalışıyorlar, parayı kesiyorlar.” Mnuchin, daha sonra Netanyahu’ya dönerek şöyle devam etti: “Ekibinizle birlikte çok verimli bir çalışma yemeğinden geldim. Bize takip edeceğimiz bir sürü özel fikir verdiler.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen yıl ülkesini İran nükleer anlaşmasından çıkarmasının ardından, yeniden devreye aldığı yaptırımlardan gıda, ilaç ve diğer insani yardımlar muaf tutuluyor. Ancak ABD’nin petrol satışlarından nakliye ve finansal faaliyetlere kadar her şeyi hedef alan yaptırımları, birçok yabancı bankanın, gıda sevkiyatları da dahil olmak üzere İran’la herhangi bir iş yapmasını yasaklıyor.