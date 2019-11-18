ABD, İsrail işgal topraklarındaki yerleşimleri ‘meşru’laştırdı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimleri konusunda 40 yılı aşkın süredir benimsenen resmi görüşte değişikliğe gidildiğini açıklayarak, ABD’nin İsrail yerleşimlerini hukuk dışı olarak nitelendirmeyeceğini söyledi.

Pompeo basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Mike Pompeo Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, bu konuyla ilgili hukuki meselelerin İsrail mahkemeleri tarafından ele alınması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, “Sivil yerleşimlerin kurulmasının uluslararası hukukla tutarlı olmadığını söylemek barış amacını ilerletmedi. Acı gerçek şu ki çatışmanın hiçbir zaman hukuki bir çözümü olmayacak, kimin haklı kimin haksız olduğuna ilişkin tartışmalar barışı getirmeyecek” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 1978 tarihli Hansell Mutabakatı olarak bilinen resmi görüşü Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukla uyumlu olmadığını savunuyordu. Trump yönetimi ise Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine yönelik ABD’nin itirazına temel oluşturan bu görüşün çözüme katkı sağlamadığını savunuyordu.

Trump yönetimi, daha önce de resmi politikanın aksine Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış ve Suriye sınırında İsrail’in 1967 yılında ilhak ettiği Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanımıştı.