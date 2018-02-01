ABD: IŞİD’le mücadele bitince verdiğimiz silahları toplayacağız

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, omurgasını YPG’lilerin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) verilen silahları IŞİD’le mücadele bitince toplayacaklarını söyledi.

Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel’in haberine göre basın toplantısı düzenleyen McKenzie, Kilis’e atılan roketler sorulunca, saldırılardan haberdar olmadığını ifade etti.

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Sözcü, “Ancak Türkiye’ye yönelik yapılan tüm PKK saldırılarını kınıyoruz” dedi.

McKenzie, ‘DSG’ye verilen silahların ne zaman toplanacağı’ yönündeki soruya da “Niyetimiz silahları IŞİD’e yönelik operasyonların tamamlanmasından sonra toplamak. Biliyorsunuz IŞİD’le mücadele şu an Orta Fırat Vadisi’nde sürüyor ve o ekipman orada DSG tarafından iyi bir amaç için kullanılıyor” yanıtını verdi.

‘Sınırlandırın’ çağrısı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un baş sözcüsü Dana White da Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin şunları kaydetti: “Türkiye’den Suriye’deki operasyonunu sınırlamasını istedik çünkü bu dikkat dağıtan bir şey. Türkiye bir NATO ülkesi ve meşru kaygıları var. ABD Dışişleri Bakanlığı PKK’yı bir terör örgütü ilan etmiş durumda. Türkiye’nin sınırlarında aktif bir başkaldırı var. Ancak Suriye’deki ortak tehdit IŞİD ve onunla mücadeleden çalan her şey dikkatin dağılmasıdır. Bu nedenle Türklere operasyonu sınırlama çağrısı yaptık.”