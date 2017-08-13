ABD ‘ırkçı şiddet’ şokunda

ABD dün gece Virginia eyaletinin Charlottesville şehrindeki ırkçı şiddetle sarsıldı. İki polis ve bir sivilin hayatını kaybettiği şiddet eylemleri sonucunda şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Olup bitenler karşısındaki şok, pankartlara da yansıdı: ‘Hala Nazileri protesto ettiğime inanamıyorum.’ Irkçılarla protestocular yer yer yumruk yumruğa girdi. Protestocu grupların üstüne araç süren ırkçı saldırgan bir kişinin […]