ABD ‘ırkçı şiddet’ şokunda

ABD dün gece Virginia eyaletinin Charlottesville şehrindeki ırkçı şiddetle sarsıldı.
İki polis ve bir sivilin hayatını kaybettiği şiddet eylemleri sonucunda şehirde olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.
Olup bitenler karşısındaki şok, pankartlara da yansıdı: ‘Hala Nazileri protesto ettiğime inanamıyorum.’
Irkçılarla protestocular yer yer yumruk yumruğa girdi.
Protestocu grupların üstüne araç süren ırkçı saldırgan bir kişinin ölümüne, 34’ünün de yaralanmasına yol açtı.
Saldırı anı protestocular tarafından görüntülendi.
Araba saldırısında hayatını kaybeden kadının yakınları arkasından gözyaşı döktü.
Irkçı şiddete karşı ABD’nin diğer şehirlerinde gösteriler düzenlenmeye başladı.
Protestocuların hedefinde ABD Başkanı Donald Trump da var. Trump, ırkçı şiddete karşı yeterince sert bir söylem ortaya konmamakla eleştiriliyor.
Polis de ırkçılara karşı önlem almakta geç kalmakla eleştiriliyor.