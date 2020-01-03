ABD, İran’ın ‘intikam’ına karşı Kuveyt’e 3 bin asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani’nin Irak’ta hava operasyonuyla öldürülmesi sonrası İran’dan yükselen intikam yeminlerine yanıt olarak Kuveyt’e 3 bin asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Fort Bragg üssünden gelen 82’inci Hava İndirme Tümeni’ndeki ABD birlikleri, Süleymani suikastından bir kaç saat önce, Bağdat’taki elçiliğe yönelik operasyonlar için Kuveyt’e konuşlanmaya başlamıştı. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Pentagon, bölgede artan tehditlere karşı ek güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı. Açıklamada, 82’inci Hava İndirme Tümeni’nden 3 bin askerin bölgeye konuşlandırılacağı bildirildi. ABD, Irak’ın başkenti Bağdat’taki saldırıya karşı yine aynı birliğe mensup 750 askeri bölgeye sevk etmişti.

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BBC Türkçe, ABD askerlerinin Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünden hareket edeceğinin açıklandığını bildirdi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki ‘Süleymani çoktan öldürülmeliydi’ açıklamasına yanıt veren İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Aragaçi, ‘Kasım Süleymani’nin IŞİD’i yenme çabalarındaki rolünün Ortadoğu’da çok sayıda hayat kurtardığını, ABD ve Avrupalıların bunu bir gün anlayacağını’ söyledi.

Iraklı Şii Lider Mukteda es-Sadr da, kendisine bağlı milis güçlere Irak’ı korumaya hazır olma emri verdiğini söyledi. Sadr, Iraklıları dirayetli ve uyanık olmaya çağırarak Irak topraklarını korumalarını istedi.