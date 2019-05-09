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Yaramazlara biraz batar!

ABD’den yeni ambargo: İran demir, çelik, bakır ve alüminyum satamayacak

ABD, nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini uygulamayı bıraktığını açıklayan İran’ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini imzaladı ve Tahran “temelde” yaklaşımını değiştirmediği sürece daha fazla adım atma tehdidinde bulundu.

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İran’ın petrol dışı en büyük ihracat gelirlerini oluşturan demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörleri, ülkenin ihracatın yüzde 10’unu oluşturuyor.

Beyaz Saray, Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesini bir açıklamayla duyurdu.

İran 2015’de imzalanan nükleer anlaşma kapsamındaki “bazı taahhütleri” uygulamayı bırakmaya başladığını dün açıklamış ve ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmada kalan ülkelerin ABD yaptırımlarına karşı İran’ı korumadıkları takdirde daha fazla adım atma tehdidinde bulunmştu.

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Trump yönetimi, geçen yıl Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koymuştu.

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