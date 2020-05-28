ABD, İran’da bazı ‘nükleer’ çalışmalara izin veren yaptırım muafiyetini sonlandıracak

ABD, İran’ın nükleer sahalarının silah geliştirilmek için kullanılmasını zorlaştırmak amacıyla Rusya, Çin ve Avrupa şirketlerinin çalışma yapmasına izin veren yaptırım muafiyetini sonlandıracağını açıkladı.

Yetkililerin 27 Temmuz’da sona ereceğini söylediği yaptırım muafiyeti İran’ın Arak ağır su araştırma reaktörünün dönüşümünü, Tahran Araştırma Reaktörü için zenginleştirilmiş uranyum sağlanmasını ve kullanılmış artık reaktör yakıtının yurt dışına transferini kapsıyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamasında, İran’ın nükleer bomba yapmak için fisil madde geliştirmesini zorlaştırmak amacıyla tasarlanmış bazı çalışmalarla ilgili yaptırım muafiyetinin neden kaldırılacağına dair net bir sebep sunmadı.