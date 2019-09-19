Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD, İran’a karşı Körfez koalisyonu kuruyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki Aramco şirketinin petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan sonra İran’ın saldırılarının önlenmesi için Basra Körfezi’ndeki bölge ülkeleriyle koalisyon kuracaklarını açıkladı.

Pompeo, BAE’deki temasları sırasında. Fotoğraf: Reuters

Pompeo, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile petrol tesislerine yönelik saldırıdan sonra bir araya geldi. Bu görüşmelerden hemen sonra ise ABD ve Suudi Arabistan, saldırılardan doğrudan doğruya İran’ı sorumlu tuttu. İran’a karşı sert açıklamalar yapan Pompeo’nun, sert tonunu bugün daha yumuşattığı belirtiliyor.

Reklam

Reuters’in haberine göre Pompeo, Suudi Arabistan ve BAE’deki temaslarından sonra şu açıklamayı yaptı: “Burada, barışın ve barışçı çözümün tesisi için bir koalisyon oluşturma hedefi ile bir araya geldik. Görevim, Başkan Trump’ın benden kesinkes başarmamı istediği şeydir ve umarım İran İslam Cumhuriyeti de bu mesajı alır.”

Ancak Pompeo, kurulacak koalisyon hakkında ayrıntı vermedi.

İran, 14 Eylül’de iki Suudi petrol tesisine düzenlenen ve Suudi Arabistan petrol üretimini yarıya indiren saldırıların arkasında olduğunu reddediyor. Suudi Arabistan ise Tahran tarafından desteklendiğini söylediği saldırıda kullanılan droneların ve füzelerin kalıntılarını sunmuştu.

Reklam

Trump: İran’la savaşmaktan başka seçenekler de var

ABD: Suudi petrol tesisine saldırı, ‘savaş sebebi’

ABD: Suudi petrol tesislerine İran’dan İHA ve füzeyle saldırıldı

Trump: Suudi petrol tesisine saldırının arkasında İran var gibi gözüküyor

Husiler: Aramco tesislerine ‘her an’ tekrar saldırabiliriz

Suudi tesislerine saldırının ardından Brent yüzde 19, Batı Teksas yüzde 15 yükseldi

Suudilere saldırıda ABD İran’ı suçladı, İran ‘Savaşa hazırız’ dedi

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun rafinerilerine saldırı

Husilerin Suudi Arabistan saldırısı, petrol üretimini vurdu

SON HABERLER

Anket: Af istenmiyor, ABD sevilmiyor, birikim yapılamıyor

KONDA araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre 10 kişiden yedisi af çıkmasına karşı. 10 kişiden altısı ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğini yanlış buluyor. 10 kişiden ancak üçü birikim yapabiliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...