ABD, İran’a karşı Körfez koalisyonu kuruyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki Aramco şirketinin petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan sonra İran’ın saldırılarının önlenmesi için Basra Körfezi’ndeki bölge ülkeleriyle koalisyon kuracaklarını açıkladı.

Pompeo, BAE’deki temasları sırasında. Fotoğraf: Reuters

Pompeo, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderleri ile petrol tesislerine yönelik saldırıdan sonra bir araya geldi. Bu görüşmelerden hemen sonra ise ABD ve Suudi Arabistan, saldırılardan doğrudan doğruya İran’ı sorumlu tuttu. İran’a karşı sert açıklamalar yapan Pompeo’nun, sert tonunu bugün daha yumuşattığı belirtiliyor.

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Reuters’in haberine göre Pompeo, Suudi Arabistan ve BAE’deki temaslarından sonra şu açıklamayı yaptı: “Burada, barışın ve barışçı çözümün tesisi için bir koalisyon oluşturma hedefi ile bir araya geldik. Görevim, Başkan Trump’ın benden kesinkes başarmamı istediği şeydir ve umarım İran İslam Cumhuriyeti de bu mesajı alır.”

Ancak Pompeo, kurulacak koalisyon hakkında ayrıntı vermedi.

İran, 14 Eylül’de iki Suudi petrol tesisine düzenlenen ve Suudi Arabistan petrol üretimini yarıya indiren saldırıların arkasında olduğunu reddediyor. Suudi Arabistan ise Tahran tarafından desteklendiğini söylediği saldırıda kullanılan droneların ve füzelerin kalıntılarını sunmuştu.