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Yaramazlara biraz batar!

ABD, İran petrolü taşıyan dört tanker gemiye el koydu

ABD yönetiminin, İran petrolünü taşıyan tanker gemilere, bu ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Wall Street Journal’ın, ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD savcıları geçen ay İran’ın Venezuela’ya petrol gönderdiği dört tankere el koymak için dava açtı.

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Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı dört gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston limanına getirilmek üzere yolda olduğu kaydedildi.

Gemilere el konması için askeri güç kullanılmadığını ifade eden yetkililer, gemilere İran’a yönelik yaptırımlar kapsamında el konduğunu açıkladı.

Bu olayla, ABD ilk kez İran petrolünü taşıyan gemilere el koymuş oldu.

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ABD’nin İran’a nükleer programı gerekçesiyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında, İran’ın petrol gelirinin kesilmesi amaçlanıyor. İran ise nükleer programını, ‘barışçıl nedenlerle’ yaptığını kaydediyor.

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