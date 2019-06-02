ABD: İran ile koşulsuz masaya oturmaya hazırız

Avrupa turu kapsamında İsviçre’ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Mike Pompeo. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra Tdüzenlenen basın toplantısında, İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani’nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına cevap vererek bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

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Anadolu Ajansı’nnı haberine göre Pompeo, “(İran ile) Masaya oturmaya hazırız” dedi.

Ancak Pompeo, İran’a yönelik baskıların devam edeceğini de vurguladı.