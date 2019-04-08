ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etti

ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurdu. Washington, bu hamleyle ilk kez bir ülkenin askeri gücünü terör örgütü olarak nitelemiş oldu.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Başkan Donald Trump, İran’a yönelik finansal yaptırımların ve ‘teröre destek olmasının’ bedelinin artırılacağını ifade ederken, dışişleri bakanı Mike Pompeo kararın gelecek haftadan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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Trump’ın basın sözcüsü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dışişleri bakanlığımızın attığı bu adımla sadece İran’ın terörizme sponsorluk yapan bir devlet olmadığını, aynı zamanda Devrim Muhafızları’nın da aktif olarak terör eylemlerinde faaliyet gösteren, terörü finanse eden ve devlet idaresinin bir aracı olarak kullanan bir kurum olduğunu kabul etmiş oluyor.”

Devrim Muhafızları’nın uluslararası terör örgütü listesine ekleyen ABD’nin böyle bir hamle yapmayı planladığının duyulmasından sonra Tahran, “Felakete yol açacak sonuçları olur” açıklamasını yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Böyle bir hamle yeni bir ABD felaketi olur” diyerek tepki vermiş ve Trump’un ‘kendilerinin düşmanı olan’ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu adına bu kararı aldığını ifade etmişti.