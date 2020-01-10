ABD, Irak’ın ‘asker çekme heyeti’ talebini reddetti

ABD, Irak Hükümeti’nin askerlerinin çekilmesi için Bağdat’a heyet gönderilmesi yönündeki talebini reddederek, askeri varlığın Irak’ta sürdürüleceğini açıkladı.

Bağdat’taki ABD büyükelçiliğini koruyan ABD askerleri. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan, ABD askerlerinin Irak’tan çekilmesini görüşmek ve gözlemlemek üzere bir delegasyon gönderilmesini istemişti.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakanı Mark Esper, ülkelerinin Irak’taki askerlerini çekme planı olmadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Irak’taki askeri varlığını korumaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, şöyle dendi: “ABD Ortadoğu için faydalı bir güç. Ordumuzun Irak’taki varlığı IŞİD’le mücadeleyi sürdürecek ve bakanın da açıkladığı gibi Amerikalıları, Iraklıları ve koalisyon ortaklarını korumaya kararlıyız.”

ABD’nin IŞİD’e karşı üstlenilen misyondaki kararlılığının net olduğuna vurgu yapılan dışişleri bakanlığı açıklamasında, Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmeyeceği mesajı da şu ifadelerle yinelendi: “Şu an, Irak’a gönderilecek herhangi bir heyetin amacı birlikleri geri çekme konusunda görüşme yapmak değil, stratejik ortaklığımızı nasıl en iyi hale getirebileceğimiz ve bizim Ortadoğu’daki doğru ve uygun duruşumuz üzerine bir görüşme yapmak olacaktır.”